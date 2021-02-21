تفاصيل اجتماع “سرت” مع لجنة البرلمان لترتيب انعقاد أول جلسة لمجلس النواب قريبا

عقد بقاعة بلدية سرت، اليوم اجتماعا موسع بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، ورئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة من رئيس ديوان مجلس النواب برئاسة على الشامي.

وبحسب إيجاز صحفي للبلدية، تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات تتمحور حول وضع خطة للترتيبات والاستعدادات لاحتضان مدينة سرت جلسات مجلس النواب المقرر عقدها خلال الأيام القادمة، كما تم استعراض تقارير ملخص عمل اللجان المشكلة وخاصة فيما يتعلق بمقار الاقامة والإعاشة لأعضاء مجلس النواب ومرافقيهم والمركز الصحفى.

هذا وقام رئيس واعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة من رئيس ديوان مجلس النواب بزيارة لمجمع قاعات واقادوقو بسرت ورافقهم فى الزيارة رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر وعضو المجلس عبد العالى هيبلو وعضو المجلس فرج مجيد ورؤوساء اللجان المكلفة بقرار رئيس المجلس رقم 4 لسنة 2021، وتم خلال الزيارة التى رافقهم مدير عام المجمع محمد مقصور وأطلعو على مرافق المجمع والقاعات المجهزة لاحتضان جلسات مجلس النواب، وتهدف الزيارة الوقوف عن كتب لمعرفة احتياجات ونواقص المجمع والقاعات وكافة مرافقة .