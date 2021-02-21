كوبيش يبحث مع المنفي ترتيبات منح الثقة للحكومة الجديدة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، أجرى مساء أمس محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي المكلف، محمد المنفي.

وأوضحت البعثة، في بيان لها، أن كوبيش والمنفي ناقشا خلال الاتصال سبل المضي قدماً في ترتيبات عقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وأكدت البعثة، أن كوبيش جدد تأكيد دعم مجلس الأمن لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وكان مجلس الأمن قد أصدر بياناً يوم 9 فبراير معرباً عن ترحيبه بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة جديدة تتولى قيادة البلاد نحو الانتخابات.

وذكرت البعثة، أن كوبيش التقى اليوم بعدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الذين قاموا بإطلاعه على مسار عملهم، وأشاروا إلى أنهم أنجزوا مهمتهم في شهر يوليو 2017.

وأوضحت البعثة، أن كوبيش ناقش مع أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الترتيبات اللازمة التي يتعين على السلطات الليبية المعنية تبنّيها بغية إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021، والتي ستنهي الفترة الانتقالية التي دامت عدة سنوات وتتيح الفرصة لليبيين لانتخاب ممثليهم واستعادة الشرعية الديمقراطية وتوحيد مؤسساتهم.

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