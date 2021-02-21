المبعوث الأممي: الحادث الذى تعرض له باشاغا يهدف إلى عرقلة العملية السياسية

أدان المبعوث الاممي الخاص لدي ليبيا يان كوبيش، محاولة الاعتداء على فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق.

وقالت البعثة الأممية في بيان، إن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يدين بشدة ويعرب عن قلقه البالغ إزاء الحادث الأمني ​​الخطير الذي استهدف وزير الداخلية فتحي باشاغا. هذه الأعمال المتهورة تشكل تهديدا للاستقرار والأمن، وتهدف إلى عرقلة العملية السياسية وغيرها من الجهود لدعم ليبيا وشعبها.

ودعى المبعوث الخاص إلى تحقيق كامل وسريع وشفاف في الحادث الذي يؤكد مرة أخرى مدى أهمية ابقاء جميع الأسلحة فقط في أيدي السلطات الشرعية.