الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر محاولة اغتيال باشاغا وتوجه نداء للنائب العام

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 February, 2021

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن إدانتها الشديدة لما قالت إنه مزاعم محاولة اغتيال تعرض لها وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، والتي وقعت بمنطقة جنزور ظهر اليوم الأحد.

وقالت اللجنة إن الحادثة التي استهدفت موكب الوزير، تأتي في ظروف استثنائية تمر بها البلاد، وما تشهده من محاولات التسوية السياسية والمصالحة الوطنية الشاملة التي يطمح إليها الليبيون .

كما استنكرت قيام إحدى التشكيلات المسلحة باستعمال الأسلحة الرشاشة وبشكل عشوائي في الطريق العام ، أثناء إزدحامه بسيارات المدنيين، مما تسبب فى حالة ترويع و هلع للمواطنين الأبرياء مرتادي الطريق العام وكذلك سكان المناطق المجاورة .

وطالبت اللجنة مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل وعاجل وشفاف بشأن واقعة محاولة اغتيال باشاغا، وواقعة استعمال الأسلحة في الطريق العام، ما أدى لزعزعة الأمن والإستقرار فى المنطق ، في استهتار فاضح بحياة المدنيين الأبرياء، واستهانة بسيادة القانون والعدالة، داعية إلى الإعلان عن نتائج التحقيقات للرأي العام وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لنيل أشد العقوبات.

في الإطار ذاته أكدت على ضرورة جمع السلاح وحل وتفكيك الجماعات والتشكيلات المسلحة، وتسريح وإعادة إدماج عناصر تلك الجماعات والتشكيلات، بالتوازي مع تحقيق العدالة الانتقالية بمختلف آلياتها، والتي من ضمنها كشف الحقيقة و المساءلة وجبر الضرر المعنوي والمادي، وضمان إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان تقديم الجناة للعدالة ومحاسبتهم، من أجل ضمان تحقيق سلام وإستقرار مستدامين، وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الإنتخابات العامة المقبلة.