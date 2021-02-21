السايح يطالب بتكثيف الجهود استعداداً لصدور قانون الانتخاب

طالب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الأحد، بتكثيف الجهود استعدادا لصدور قانون الانتخاب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السايح مع المدير العام للمفوضية يحيى الجديد، ومديري إداراتها ومكاتبها، لمتابعة مستجدات العمل والخطط والتجهيزات الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة .

وأكد السايح، على أهمية التواصل بين المجلس والإدارة العامة لتقييم مستجدات العمل وبحث المعوقات والتحديات وتذليلها وفق أفضل السبل، مشيراً إلى التسارع في العملية السياسية وما يستوجب من تكثيف في الجهود لتكون المفوضية في كامل استعدادها فور صدور قانون الانتخاب.

وناقش الحاضرون المقترحات الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية في مجال التوعية والتدريب والعمليات وبعض الإجراءات الإدارية، إضافة إلى وضع تصور زمني للمهام والمسؤوليات القادمة الموكلة إلى الإدارات والمكاتب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24