مواقع التواصل: قد يكون باشاغا نفسه من دبر محاولة الاغتيال

من لم يشاهد الموكب المهيب لفتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق، وهو يتنقل بين شوارع ومناطق العاصمة طرابلس، فلن يدرك حقيقة ما يُحيط بهذا الرجل ذي الهندام البسيط؛ إلا أن الاستماع إليه ومتابعة أحاديثه المتلفزة يرسخ اليقين بأنه شخص يعرف ما يريد، ويخطط إلى حيث يريد الوصول.

ولأن باشاغا مُغرم بالتخطيط، فهو يجيد رسم المشهد المحيط به، ومنذ انتخاب سلطة تنفيذية جديدة غاب هو عنها، يسعى باشاغا، لإظهار ما يؤكد أنه بات رقماً صعباً في معادلة الحكم في ليبيا.

على مواقع التواصل الاجتماعي تباينت التعليقات حول محاولة إغتيال باشاغا إذ رأى البعض أن باشاغا ضحية مؤامرة، فيما رأى آخرون أنه دبر هذه المحاولة من أجل تمرير رسالة إلى المجتمع الدولي و البعثة الأممية مضمونها انه موجود على الساحة و مستهدف بسبب أهمية بقاءه في المشهد السياسي.

كما لم يستبعد المحللون ، أن يكون باشاغا نفسه هو من دبر محاولة الاغتيال بقصد مواصلة الصعود بدأب نحو تحقيق حلمه، لافتين إلى أن بعض الساسة يدبرون هجمات انتحارية وهمية لتعزيز موقفهم وهؤلاء يدور في مخيلتهم مثل هذا النوع من السيناريوهات.

مصادر سياسية مطلعة أكدت أن ما حدث لباشاغا يأتي في إطار خطة مدروسة وممنهجة يرجع تاريخها إلى ما بعد انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة و خروج باشاغا خالي الوفاض، وأن ما فعله باشاغا من خلال تدبير عملية اغتيال صورية تمنحه المساحة للتحرك داخل المشهد السياسي و أن يكون رقما في المعادلة السياسية.

و أشارت المصادر إلى أن باشاغا، وهو القريب من تركيا، والمتهم بـ القفز على صلاحيات حكومة الوفاق يسعى لمواصلة الصعود بدأب نحو تحقيق حلمه، وإن كان بحذر شديد ، لافتة إلى أن الإخوان و باشاغا، ألتقت أهدافهما وخططهم المستقبلية على حساب المشهد السياسي

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