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كوبيش: استهداف باشاغا هدفه “عرقلة العملية السياسية”

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، بشدة “الحادث الأمني الخطير الذي استهدف وزير الداخلية فتحي باشاغا”، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء هذا الحادث.

وقال كوبيش، في بيان، مساء الأحد، إن “هذه الأعمال المتهورة تشكل تهديدا للاستقرار والأمن، وتهدف إلى عرقلة العملية السياسية وغيرها من الجهود لدعم ليبيا وشعبها”.

ودعا كوبيش إلى “تحقيق كامل وسريع وشفاف في الحادث الذي يؤكد مرة أخرى، مدى أهمية إبقاء جميع الأسلحة فقط في أيدي السلطات الشرعية”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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