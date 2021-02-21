تعليم الوفاق تعتمد نتائج شهادة التعليم الأساسي

اعتمد وزير التعليم بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري الأحد، نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الثاني للعام الدراسي 20192020 بنسبة نجاح بلغت 69.66%.

وكان المركز الوطني للإحصائيات قد كشف في إحصائية نشرها سابقاً عن مشاركة 37014 طالبا وطالبة بالامتحانات نجح منهم 26783 طالبا وطالبة.

وبعد اعتماد النتائج هنأ عماري الطلاب الناجحين، وأثنى على جهودهم التي تكللت بالنجاح، وتمنى التوفيق للطلاب الذين فشلوا في الحصول على الشهادة هذا العام، ودعاهم لمحاولة أخرى في العام القادم.

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