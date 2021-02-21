رغم مرور شهر على انتهاء المهلة.. متى يخرج المرتزقة من ليبيا؟

مرَّ نحو شهر كامل على انتهاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الأجنبية “المرتزقة” من ليبيا، ورغم ذلك لاتزال ليبيا تشهد تواجدا لـ “المرتزقة” من حملة الجنسية السورية على أراضيها.

وكان من المفترض خروج جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا خلال مدة أقصاها 3 أشهر منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، وانتهت المدة يوم السبت 23 يناير 2021.

إلا أن المرتزقة الذين أرسلتهم الحكومة التركية لخدمة مصالحها في ليبيا لايزالون هناك وعودتهم لاتزال متوقفة، بل على العكس هناك عمليات تجنيد متواصلة في الداخل السوري بغية إرسال مقاتلين إلى الأراضي الليبية.

وكان المرصد السوري قد أعلن أن دفعة جديدة من “المرتزقة” تتحضر للذهاب إلى ليبيا، في إطار استمرار الحكومة التركية بإرسال مرتزقة لهناك من الفصائل السورية الموالية لها، حيث جرى تجهيز دفعة تضم العشرات وسيتم نقلهم إلى تركيا ومنها إلى ليبيا، في الوقت الذي لاتزال متوقفة عملية عودة المرتزقة من ليبيا على الرغم من جميع المطالبات الدولية والاتفاق الليبي – الليبي.

وأشار المرصد، إلى أن المقاتلين الذين تحضروا للعودة، والبالغ عددهم نحو 140، تم إبلاغهم بإيقاف عملية عودتهم دون إيضاح الأسباب، ما آثار استياءهم، لاسيما أن هذه الدفعة كان من المرتقب عودتها في 25 الشهر الفائت وتم إيقاف العملية حينها، لتكون هذه المرة الثانية التي يتم إيقاف عودتهم بعد إبلاغها بالاستعداد للعودة خلال 15 يوماً.

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