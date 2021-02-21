أعضاء بالبرلمان يتقدمون بطلب لـ”الدبيبة” لتزكية سفير تركيا السابق لمنصب وزير الخارجية

تقدم أعضاء من مجلس النواب بطلب لرئيس الحكومة الجديد عبد الرحمن الدبيبة، لتزكية عبدالرزاق أحمد عبدالقادر المختار سفير ليبيا السابق لدى تركيا لشغل منصب وزير الخارجية.

وقال “الدبيبة” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” السبت الماضي: “سررت اليوم بلقاء المبعوث الخاص إلى ليبيا يان كوبيش وعدد من كبار المسؤولين في البعثة، وتمحور اللقاء حول أهمية المضي قدما في خارطة الطريق وكذلك المنهجية المتبعة في تشكيل الحكومة وعملها بعد الاعتماد”، مؤكدا على السعى لاستمرار التواصل والتعاون الإيجابي مع البعثة بما يخدم مصلحة جميع الليبيين.