حملة نظافة لإقامة حديقة وملاهي للأطفال في بلدية طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

باشرت بلدية طبرق في تنظيف الساحة الموجودة أمام عمارات حي النور في وسط البلدية .

وأكدت بلدية طبرق أنه تم رصد مبلغ أربعة مليون درينار ليبي لإقامة الحديقة التي تقع بجوار الكورنيش الجديد، وسيكون فيها مشروع استثماري لملعب صغير لكرة القدم وملاهي للأطفال.

وناشدت البلدية المواطنين بعدم رمي القمامة ومخلفات البناء في هذه الساحة التي تم تنظيفها أكثر من مرة.

يشار أن بلدية طبرق قد شرعت نهاية العام الماضي في إنشاء ممشى كورنيش بطول 1200 متر من مدخل الميناء حتى فندق دار السلام وهو من أهم المشاريع بالمدينة .