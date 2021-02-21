«الصغير»: إذا اعتبر «عقيلة» لائحته الداخلية أقوى من اتفاق جنيف فعليه أن «يستقيل» 

قال حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية: إن “عقيلة صالح أشار إلى المادة 179 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فيما يتعلق باعتماد الحكومة وهي واضحة بذاتها كوضوح المادة 177 التي تسبقها بمادة والتي تشير لعدم أحقيته كعضو مجلس نواب بأن يترشح لأي منصب حكومي، ما لم يتحرر من هذه العضوية بالاستقالة”.

وأضاف حسن الصغير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ”عموما نص هذه المادة يحدد مهلة البرلمان بثلاثة أيام وهذا يخالف الأجل الوارد باتفاق جنيف والذي منح البرلمان 21 يوم لاعتماد الحكومة اعتباراً من تاريخ تسليمها لمجلس النواب”.

وأوضح أنه “إذا اعتبرنا بأن نص اتفاق جنيف صيغ ليكون نصاً دستورياً فهو يلغي نص اللائحة المشار إليه”، مردفًا أنه “إذا اعتبر عقيلة لائحته الداخلية أقوى من إتفاق جنيف فعليه أن يلتزم بكل اللائحة ويستقيل لمخالفته شروط العضوية بمجلس النواب”.