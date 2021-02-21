قامت عناصر مسلحة قادمة من مدينة الزاوية مدعومة بعناصر متطرفة تابعة لمجلسي شوري بنغازي ودرنة بقيادة فرج شكو، بالسيطرة على ميدان الشهداء بطرابلس وإطلاق النار عشوائيا.

وقالت مصادر خاصة إن العناصر المسلحة اقتحمت أيضا مقرات وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا في جنزور غربي طرابلس، في تطور جديد نحو توتير الأجواء بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة.

وتزامنت الأحداث الليلية مع محاولة الاغتيال التي تعرض لها ظهر الأحد وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، من طرف إحدى المجموعات المسلحة.