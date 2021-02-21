باشاغا يزور صنع الله بمقر “الوطنية للنفط” لبحث التعاون بين المؤسسة والداخلية

عقد مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، بطرابلس اجتماعا مع وزير الداخلية فتحي باشاغا، بمقر المؤسسة في طرابلس، وتناول في هذا الاجتماع تعزيز التعاون وأهمية التواصل الدوري والمستمر بين الإدارات المختصة وتناول النقاش الاعتداءات المتزايدة على خطوط الغاز الطبيعي من بناء وتجريف مما يشكل خطورة بالغة على سلامة القاطنين وسلامة خطوط الغاز .

وبحسب إيجاز صحفي للمؤسسة، ذلك بهدف الحيلولة دون توقف المرافق الحيوية والمصانع الاستراتيجية والتي تعتمد على تزويدات الغاز الطبيعي ، وفي هذا الخصوص أكد الوزير على أن هذا الأمر سيلقى عناية فائقة من وزارة الداخلية لما له من دور في الحفاظ على الأمن، فيما ثمن الوزير على الدور الحيادي والهام الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط كما أثنى رئيس مجلس الإدارة على جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن مشيدا بالدور الرائد الذي تقوم به وزارة الداخلية.