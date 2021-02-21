السراج يدعو النيابة العامة للتحقيق فيما تعرض له موكب باشاغا

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، خطابا، الأحد، إلى المستشار القائم بأعمال النائب العام، بخصوص «الواقعة التي حدثت مساء اليوم أثناء مرور موكب وزير الداخلية».

وأضاف: «نأمل منكم تكليف أحد العناصر من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال من يثبت تورطه في فعل يشكل جريمة وإبلاغنا بنتائج التحقيقات»، بحسب نص الخطاب الذي اطلعت على نسخة منه «بوابة الوسط».

إطلاق نار على موكب باشاغا

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في بيان لها مساء الأحد، سلامة المفوض بالوزارة فتحي باشاغا و«عدم تعرضه لأي أذى» وذلك عقب تعرض موكبه لإطلاق النار بمنطقة جنزور غرب طرابلس عند الساعة الثالثة بعد الظهر أثناء عودته إلى مقر إقامته.

ومن جهته، اعتبر جهاز دعم الاستقرار، التابع لحكومة الوفاق الوطني، أن ما حدث بالطريق الساحلي في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس هو «سوء تنسيق وتصرف من حراسات» المفوض بوزارة الداخلية، فتحي باشاغا، نافيًا أي محاولة لاغتياله.

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