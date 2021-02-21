ليبيا الان

السراج يدعو النيابة العامة للتحقيق فيما تعرض له موكب باشاغا

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، خطابا، الأحد، إلى المستشار القائم بأعمال النائب العام، بخصوص «الواقعة التي حدثت مساء اليوم أثناء مرور موكب وزير الداخلية».

وأضاف: «نأمل منكم تكليف أحد العناصر من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال من يثبت تورطه في فعل يشكل جريمة وإبلاغنا بنتائج التحقيقات»، بحسب نص الخطاب الذي اطلعت على نسخة منه «بوابة الوسط».

إطلاق نار على موكب باشاغا
وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في بيان لها مساء الأحد، سلامة المفوض بالوزارة فتحي باشاغا و«عدم تعرضه لأي أذى» وذلك عقب تعرض موكبه لإطلاق النار بمنطقة جنزور غرب طرابلس عند الساعة الثالثة بعد الظهر أثناء عودته إلى مقر إقامته.

ومن جهته، اعتبر جهاز دعم الاستقرار، التابع لحكومة الوفاق الوطني، أن ما حدث بالطريق الساحلي في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس هو «سوء تنسيق وتصرف من حراسات» المفوض بوزارة الداخلية، فتحي باشاغا، نافيًا أي محاولة لاغتياله.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • مواطن ليبي:
    21 فبراير، 2021 الساعة 11:55 م
    لا عالم عربي لا عالم إفرنجي –
    هاذي أمور تخص الليبيين وحدهم –
    وكان في لاجءين حروب ولاجءءات امراض نفسية ومقاولات ومقاولين عرب ومراسلين ومراسلات عرب او غيرهم – داسين رؤسهم في ليبيا طمعا فالآموال الليبية – والكوارث الي مسببينها لدولهم وهاربين منها –
    فعليهم الالتزام بحدودهم من الناحية الامن ووجودهم في ليبيا –
    والحمد لله ليبيا يوجد فيها حملة القران الكريم وحتى لو حدث خلاف بينهم فالشيوخ والمصلحين التربويين الليبيين موجودين لابناء بلادهم والمحافظين على عرفهم وأصالتهم وحبهم لتراب بلادهم وأعرافهم وانتماءهم لوطنهم الواحد .

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  • مدارس حفظ القرأن في ربوع الوطن االليبي ـ الأشهر الحُرم

    youtube.com/watch?v=dTHau6tA-tY

    رد

  • ليبي اداري – سابق – الامن العام وملف الإصلاحات بالوفاق الوطني:
    22 فبراير، 2021 الساعة 12:18 ص

    مدارس حفظ القرأن في ربوع الوطن االليبي ـ الأشهر الحُرم –

    {{ إن تصبكم حسنة تسوؤهم وإن تصبكم سيئة إذ هم بها يفرحون )) -صدق الله العظيم

    youtube.com/watch?v=dTHau6tA-tY

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