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«فرج شيتاو»: البرلمان في مبادرة «عقيلة» كان من المفترض أن يذهب للجنوب

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد فرج شيتاو، الذي يطلق على نفسه صفة صحفي، وهو شقيق مراد شيتاو أحد عناصر مايسمى بـ”سرايا بنغازي”، أن “البرلمان في مبادرة عقيلة صالح كان من المفترض أن يذهب للجنوب”.

وقال «شيتاو» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن “عقيلة صالح عندما قدم مبادرته لتقاسم السلطة والتي نصت على تقاسم المناصب على الأقاليم، فأعطي المحافظ للشرق والديوان للغرب ورئيس الرئاسي للشرق والحكومة للغرب والبرلمان كان من المفترض أن يذهب لنائب عن الجنوب”.

وأوضح أن “عقيلة في لقاء له قبل قليل على قناة العربية: أنا باقي في منصبي ولم ولن يتم الحديث عن إقالتي أو استقالتي منه!”.

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«فرج شيتاو» البرلمان عقيلة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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