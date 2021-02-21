«فرج شيتاو»: البرلمان في مبادرة «عقيلة» كان من المفترض أن يذهب للجنوب

أكد فرج شيتاو، الذي يطلق على نفسه صفة صحفي، وهو شقيق مراد شيتاو أحد عناصر مايسمى بـ”سرايا بنغازي”، أن “البرلمان في مبادرة عقيلة صالح كان من المفترض أن يذهب للجنوب”.

وقال «شيتاو» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن “عقيلة صالح عندما قدم مبادرته لتقاسم السلطة والتي نصت على تقاسم المناصب على الأقاليم، فأعطي المحافظ للشرق والديوان للغرب ورئيس الرئاسي للشرق والحكومة للغرب والبرلمان كان من المفترض أن يذهب لنائب عن الجنوب”.

وأوضح أن “عقيلة في لقاء له قبل قليل على قناة العربية: أنا باقي في منصبي ولم ولن يتم الحديث عن إقالتي أو استقالتي منه!”.