بعد واقعة باشاغا ..النمروش يكلف قوة عسكرية لمنع حدوث تجاوزات أمنية في طرابلس

أعلن وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش، عن تكليف قوة من ما تسمى بـ”منطقة طرابلس العسكرية” لفرض الأمن ومنع حدوث أي تجاوزات أمنية في طرابلس، على خلفية واقعة اشتباك رتل وزير الداخلية فتحي باشاغا مع عناصر من منتسبي جهاز دعم الاستقرار فى منطقة جنزور .

وقالت الوزارة ، في بيان لها، إن النمروش اتفق مع وزير العدل على رئيس نيابة شمال طرابلس للتحقيق في الواقعة، وذلك فى ضوء الإجراءات التي اتخذها النمروش لتأمين طرابلس ومنع حدوث أي تبعات أخرى تؤثر سلبا .

وأكد النمروش ، أن أمن طرابلس وأمن ليبيا بالكامل خط أحمر لا يمكن المساس به، مشددا على أنه لا أحد فوق القانون وستتم محاسبة كل من يتسبب في تقويض الأمن أو التعدي على القانون ومؤسسات الدولة.. وفقا للبيان .

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