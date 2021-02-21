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بعد واقعة باشاغا ..النمروش يكلف قوة عسكرية لمنع حدوث تجاوزات أمنية في طرابلس

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش، عن تكليف قوة من ما تسمى بـ”منطقة طرابلس العسكرية” لفرض الأمن ومنع حدوث أي تجاوزات أمنية في طرابلس، على خلفية واقعة اشتباك رتل وزير الداخلية فتحي باشاغا مع عناصر من منتسبي جهاز دعم الاستقرار فى منطقة جنزور .

وقالت الوزارة ، في بيان لها، إن النمروش اتفق مع وزير العدل على رئيس نيابة شمال طرابلس للتحقيق في الواقعة، وذلك فى ضوء الإجراءات التي اتخذها النمروش لتأمين طرابلس ومنع حدوث أي تبعات أخرى تؤثر سلبا .

وأكد النمروش ، أن أمن طرابلس وأمن ليبيا بالكامل خط أحمر لا يمكن المساس به، مشددا على أنه لا أحد فوق القانون وستتم محاسبة كل من يتسبب في تقويض الأمن أو التعدي على القانون ومؤسسات الدولة.. وفقا للبيان .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • وزير عصابة الدفاع لا يوجد جيش مع السراج الموجودين عصابات آخر من يعلم فقد علم قبله سفير امريكا وسفير فرنسا واصدروا بيانات استنكار وهو مازال نايم في العسل وبعدما انتشر خبر رماية حراس باشاآغا علي سياره ماره في حال سبيلها بعدهت ساعات صحي وافطن وزير الغفله النمروش

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