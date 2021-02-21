فيديو يُظهر تعرض الهنقاري لرصاص حراس باشاآغا بعد إنقلاب سيارته والسراج يطلب تحديد كل من ارتكب جريمة

ليبيا – تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قصير يوثق لحظة مقتل ” رضوان الهنغاري ” على يد مسلحي وزير داخلية الوفاق ، عضو مجلس النواب المنقطع ، فتحي باشآغا بعد ظهر اليوم الأحد .

وظهر الهنغاري في المقطع وهو مسجى على الأرض مصابًا فيما يبدوا بعد إنقلاب سيارته بينما يقف شخص بدا وهو يطلب الأمان ملوحًا بيديه بينما يقترب حراس باشاآغا ، قبل أن يبادر أحدهم بإطلاق النار عليه فأرداه قتيلًا .

لحظة إطلاق النار على الهنغاري

وفي مقطع آخر ، ملتقط عبر كاميرا مراقبة في جنزور لحظة حادثة رتل باشاآغا يظهر أن الطريق كان مفتوحًا ومقدمة الرتل قد مرت قبل ان تصدم سيارة من الرتل نفسه سيارة ” جهاز دعم الاستقرار ” التي كانت تسير في نفس الطريق ما أدى لإنقلابها وخروجها نحو الطريق المعاكس .

فيديو > تسجيل من كاميرا مراقبة في #جنزور لحظة حادثة رتل باشاآغا يظهر أن الطريق كان مفتوحًا ومقدمة الرتل قد مرت قبل ان تصدم سيارة من الرتل نفسه سيارة " جهاز دعم الاستقرار " كانت تسير في نفس الطريق ما أدى لإنقلابها وخروجها نحو الطريق المعاكس . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/0nKUB9C5I2 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 21, 2021

وبعد خروجها وإنقلابها ، بادر بعض الأشخاص إلى محاولة إنقاذ من فيها ، قبل أن يباغتهم حراس باشاآغا بالرصاص ويُقتل الهنغاري ، ويصاب آخر يدعى مراد ويُلقب بـ ” الكاليبسو ” فيما بيّن مقطع آخر ملتقط من زاوية أخرى مدرعة سوداء وهي تصدم السيارة حتى انقلبت وخرجت من الطريق وكادت تصدم سيارة أحد المارة المدنيين بفارق زمني ضئيل.

#جنزور | فيديو > لقطات جديدة ملتقطة من زاوية أخرى تظهر لحظة صدم مدرعة سوداء من رتل باشاآغا لسيارة " جهاز دعم الإستقرار " من الخلف قبل إنقلابها وخروجها من الطريق إلى الطريق المعاكس وكادت أن تصطدم مع سيارة مدنية أخرى في الطريق المعاكس بفارق زمني ضئيل . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/M1JHA7Z1sx — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 21, 2021

وأدانت سفارة الولايات المتحدة على لسان السفير ” ريتشارد نورلاند ” ماقالت إنها “محاولة إغتيال باشاآغا ” وكذلك خارجية دولة قطر وسفارة فرنسا وسبقهم حزب العدالة والبناء الذي يحسب عليه وزير داخلية الوفاق ، فيما طالب آخرون بالتأني وإحالة التحقيق إلى جهة مستقلة بدل إطلاق الأحكام المسبقة .

ونفى جهاز دعم الإستقرار تورط عناصره في أي محاولة إغتيال مستنكرًا ما أسماها ” البهرجة الإعلامية ” فيما تمسك باشاآغا في بيانه بفكرة محاولة الإغتيال من قبل هؤلاء الأفراد على متن سيارة بينما كان هو محاطًا بحوالي 60 سيارة ومدرعة ، وفقًا لشهود عيان في منطقة سيدي عبدالجليل بجنزور غرب طرابلس حيث وقع الحادث .

أما المجلس الرئاسي الجديد ورئيس حكومته ، فقد طالبا بتحقيق نزيه وشفاف حتى الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة من تورط في خرق القانون فيما طالب السراج النائب العام بالتحقيق وموافاته بالنتيجة وتحديد كل من ارتكب جرم فيما أسماه ” واقعة موكب وزير الداخلية “.

المرصد – متابعات

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