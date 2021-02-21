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فيديو يُظهر تعرض الهنقاري لرصاص حراس باشاآغا بعد إنقلاب سيارته والسراج يطلب تحديد كل من ارتكب جريمة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قصير يوثق لحظة مقتل ” رضوان الهنغاري ” على يد مسلحي وزير داخلية الوفاق ، عضو مجلس النواب المنقطع ، فتحي باشآغا بعد ظهر اليوم الأحد .

وظهر الهنغاري في المقطع وهو مسجى على الأرض مصابًا فيما يبدوا بعد إنقلاب سيارته بينما يقف شخص بدا وهو يطلب الأمان ملوحًا بيديه بينما يقترب حراس باشاآغا ، قبل أن يبادر أحدهم بإطلاق النار عليه فأرداه قتيلًا .

 

لحظة إطلاق النار على الهنغاري

 

 

وفي مقطع آخر ، ملتقط عبر كاميرا مراقبة في جنزور لحظة حادثة رتل باشاآغا يظهر أن الطريق كان مفتوحًا ومقدمة الرتل قد مرت قبل ان تصدم سيارة من الرتل نفسه سيارة ” جهاز دعم الاستقرار ” التي كانت تسير في نفس الطريق ما أدى لإنقلابها وخروجها نحو الطريق المعاكس .

وبعد خروجها وإنقلابها ، بادر بعض الأشخاص إلى محاولة إنقاذ من فيها ، قبل أن يباغتهم حراس باشاآغا بالرصاص ويُقتل الهنغاري ، ويصاب آخر يدعى مراد ويُلقب بـ ” الكاليبسو ” فيما بيّن مقطع آخر ملتقط من زاوية أخرى مدرعة سوداء وهي تصدم السيارة حتى انقلبت وخرجت من الطريق وكادت تصدم سيارة أحد المارة المدنيين بفارق زمني ضئيل.

وأدانت سفارة الولايات المتحدة على لسان السفير ” ريتشارد نورلاند ”  ماقالت إنها “محاولة إغتيال باشاآغا ” وكذلك خارجية دولة قطر وسفارة فرنسا وسبقهم حزب العدالة والبناء الذي يحسب عليه وزير داخلية الوفاق ، فيما طالب آخرون بالتأني وإحالة التحقيق إلى جهة مستقلة بدل إطلاق الأحكام المسبقة .

ونفى جهاز دعم الإستقرار تورط عناصره في أي محاولة إغتيال مستنكرًا ما أسماها ” البهرجة الإعلامية ” فيما تمسك باشاآغا في بيانه بفكرة محاولة الإغتيال من قبل هؤلاء الأفراد على متن سيارة بينما كان هو محاطًا بحوالي 60 سيارة ومدرعة ، وفقًا لشهود عيان في منطقة سيدي عبدالجليل بجنزور غرب طرابلس حيث وقع الحادث .

أما المجلس الرئاسي الجديد ورئيس حكومته ، فقد طالبا بتحقيق نزيه وشفاف حتى الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة من تورط في خرق القانون فيما طالب السراج النائب العام بالتحقيق وموافاته بالنتيجة وتحديد كل من ارتكب جرم فيما أسماه ” واقعة موكب وزير الداخلية “.

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • فضحك الله يا باشاآغا يا الكذاب اتضح ان سياره من رتل
    باشاآغا قد صدمت سيارة دعم الاستقرار يا عليك فضيحه وجه كشايف باشاآغا

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  • كذاب باشاغا وانفضح امره لا اغتيال ولا شىء حراسه هم الظالمين وصدموا سيارة الهنقارى من الخلف فانقلبت تم اردوه قتيلا بالعمد فقلب باشاغا الواقعة وحولها إلى اغتيال حتى يغلى عند أسياده .

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  • باشاغا عنده خبرة طويلة فى الكذب وتلفيق التهمة للاخرين فاكرين لما تم قصف منازل مدنيين فى ابوسليم وقتل ابرياء وصل باشاغا وجويلى والسراج بعد دقائق من الهجوم والصقوا التهمة بالجيش الوطنى التى لم تصل نيرانه وقتها لهذه المنطقة لكن سرعة وصول الثلاثى وتجمعهم اثبت انهم وراء الجريمة وفاكرين دور باشاغا كمسئول عن وزارة الدفاع عن مجزرة مستشفى غريان حيث تم قتل الجرحى من افراد الشرطة الداعمين للجيش الوطنى !!
    ولو عدنا للوراء لوجدنا الف كذبة وكذبة مثل اردوغان كبير الكذابين الذى دبر انقلاب وهمى ليتخلص من معارضيه ويسيس القضاء حتى لا يجبسه بتهمة تزوير صورة مؤهل جامعى قدمه للترشح للرئاسة والتزوير واضح جدا لان تاريخ التخرج المزعوم من كلية الاقتصاد جامعة مرمرة يسبق انشاء الكلية بعامين وبالتالى غير مقيد باى سجلات وهو حاصل فقط على دبلوم ولا يحق له الترشح للرئاسة !!
    وتوجد فديوهات تؤكد كذبه حيث قال فى اول ذكرى للانقلاب المزعوم ان الانقلابين مروا عليه بالطائرة ولم يروه فهو مثل سيدنا محمد فى غار حراء وفى العام التالى قال كلام يكذب روايته الاولى حيث قال ان الانقلابيين انسحبوا من المطار قبل ان يصل اليه !!!!

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