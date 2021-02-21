الرئاسي والحكومة يطالبان بفتح تحقيق عاجل في واقعة اشتباك رتل باشاغا

أصدر المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدين، بيانا مشتركا بشأن حادث استهداف موكب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا.

وذكر البيان، أن المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، تابعا الحادث الذي تعرض له موكب باشاغا ظهر اليوم، وأكدا استنكار واستهجان هذا الحادث.

وشدد البيان على دعوة الجهات القضائية والضبطية بشكل عاجل إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات الحادث وملاحقة مرتكبيه والتأكيد على عدم إفلات كل المتورطين من العقاب.

ودعا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، كافة الأطراف في هذه المرحلة الحرجة إلى ضبط النفس والحرص على العمل معا للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة كل من خرق القانون من خلال الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وأردف البيان، أن السلطة الجديدة ستباشر عملها فور اعتمادها خلال الأيام المقبلة، وستعمل على أن يكون من أولوياتها بسط السيطرة الأمنية الكاملة على كافة التراب الليبي والحرص على تطبيق القانون بحزم من خلال ‎ السلطة ‏القضائية والأمنية المختصة.

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