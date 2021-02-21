كوبيش يعلق على حادث باشاغا: يجب نزع الأسلحة من الميليشيات

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، إلى تحقيق سريع وشفاف في واقعة اشتباك رتل وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغ مع سيارة تابعة لجهاز دعم الاستقرار في منطقة جنزور، مؤكدا على ضرورة نزع الأسلحة من الميليشيات .

وقال كوبيش، في تغريده له عبر تويتر، إن الحادث الأمني الخطير يجدد التأكيد على أهمية إبقاء جميع الأسلحة في أيدي السلطات الشرعية في البلاد فقط ، مشيرا إلى أن هذه الأعمال المتهورة تشكل تهديدا للاستقرار والأمن، وتهدف إلى عرقلة العملية السياسية وغيرها من الجهود لدعم ليبيا وشعبها .

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