«السراج» يطالب النيابة العامة بالتحقيق في واقعة موكب «باشاغا»

خاطب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، القائم بأعمال النائب العام، بخصوص واقعة موكب وزير الداخلية فتحي باشاغا.

وقال «السراج» في خطابه؛ “نأمل منكم تكليف أحد العناصر من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال من يثبت تورطه في فعل يشكل جريمة وابلاغنا بنتائج التحقيقات”.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أكدت في بيان لها مساء الأحد، سلامة المفوض بالوزارة فتحي باشاغا و “عدم تعرضه لأي أذى” وذلك عقب تعرض موكبه لإطلاق النار بمنطقة جنزور غرب طرابلس عند الساعة الثالثة بعد الظهر أثناء عودته إلى مقر إقامته.

وفي سياق متصل؛ اعتبر جهاز دعم الاستقرار، التابع لحكومة الوفاق الوطني، أن ما حدث بالطريق الساحلي في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس هو “سوء تنسيق وتصرف من حراسات” المفوض بوزارة الداخلية، فتحي باشاغا، نافيًا أي محاولة لاغتياله.