وزارة المالية وديوان المحاسبة يبحثان تطبيق نظام جديد بالموانئ الليبية

عقد بمقر ديوان المحاسبة اجتماعاً بحضور كل من، رئيس ديوان المحاسبة، وزير المالية المفوض، وكيل ديوان المحاسبة، ورئيس قسم التحويلات التجارية بالديوان .

وبحسب إيجاز صحفى لوزارة المالية بالوفاق، تم من خلاله مناقشة موضوع تطبيق نظام ECTN بالموانئ الليبية من قبل مصلحة الجمارك ، وقدم الوزير عرضاً وافياً تناول فيه أهمية ومزايا استخدام هذا النظام ، والخطوات المتخذة للتعاقد مع شركة SCK ، كما استعرض السيد الوزير عينة للنتائج وحجم البيانات التي تم أرشفتها وإثباتها خلال التجربة الأولية لاستخدام هذا النظام .

وقد أجمع الحضور بعد الاطلاع على تلك البيانات كماً ونوعاً على أهمية نظام ECTN لبناء قاعدة بيانات عن حجم التبادل الاقتصادي واستخدامات العملة الصعبة والمستوى العام لتكلفة كل سلعة وبيانات دقيقة عن المتعاملين داخل النشاط الاقتصادي ، مما يُمكن الحكومة من الاستفادة من تلك البيانات في تحديد إحتياجات السوق المحلي من كافة الأصناف الموردة والاستئناس بتلك البيانات في تحديد الدخل الخاضع للضريبة للممولين والحد من ظاهرة التزوير والتلاعب بالمستندات ذات العلاقة بالعمليات الاستيرادية ومكافحة السلع المحظورة وغسل الأموال وتمويل الارهاب .

وفي الختام تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية لدراسة العقد من كافة الجوانب ضماناً لتحقيق الاهداف المرجوة من تنفيذ وتطبيق نظام ECTN .