“عميد غدامس” يتابع مسار العمل لصيانة المدينة القديمة

تابع عميد وأعضاء المجلس البلدي غدامس سير العمل في مشروع ترميم بعض الديار والجهات في المدينة التاريخية الذي يأتي ضمن الجهود التي يبذلها جهاز المدينة القديمة في إطار الحرص على استدامة الحياة للمدينة- حسب المكتب الإعلامي .

شارك في الجولة التفقدية لمشاريع جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس، المكلف بإدارة الجهاز والعاملون بمكتب الجهاز وبعض المهندسين المشرفين على إدارة الأشغال.

واطلع القيمون على المشروع عميد البلدية على جديد برنامج الجهاز في هذه المرحلة والمتمثل في تنفيذه لعدد من الخزانات الأرضية داخل الرقعة القديمة كمكون من مكونات منظومة الإطفاء التي فرضتها الظروف السابقة كالحرائق التي اندلعت في أكثر من موقع في الأيام السابقة.

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