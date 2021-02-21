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“عميد غدامس” يتابع مسار العمل لصيانة المدينة القديمة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تابع عميد وأعضاء المجلس البلدي غدامس سير العمل في مشروع ترميم بعض الديار والجهات في المدينة التاريخية الذي يأتي  ضمن الجهود التي يبذلها جهاز المدينة القديمة في إطار  الحرص على استدامة الحياة للمدينة- حسب المكتب الإعلامي .

شارك في الجولة التفقدية لمشاريع جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس، المكلف بإدارة الجهاز والعاملون بمكتب الجهاز وبعض المهندسين المشرفين على إدارة الأشغال.

واطلع القيمون على المشروع عميد البلدية على جديد برنامج الجهاز في هذه المرحلة والمتمثل في تنفيذه لعدد من الخزانات الأرضية داخل الرقعة القديمة كمكون من مكونات منظومة الإطفاء التي فرضتها الظروف السابقة كالحرائق التي اندلعت في أكثر من موقع في الأيام السابقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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