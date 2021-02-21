قطر تدعو لملاحقة الضالعين في الهجوم على موكب باشاغا

أعربت دولة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لـ«الهجوم الذي تعرض له موكب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا غربي العاصمة طرابلس، وأدى إلى إصابة أحد عناصر حماية الوزير».

وجددت وزارة الخارجية القطرية التأكيد على «موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب»، بحسب بيان نشرته عبر موقعها على شبكة الإنترنت.

وشددت على «ضرورة ملاحقة العناصر الضالعة في الهجوم وتقديمها للعدالة»، معربة عن «تمنيات دولة قطر للجريح بالشفاء العاجل».



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