المفوضية العليا للانتخابات تبحث استعدادات للانتخابات المقبلة

قال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إنه يتابع مستجدات العمل والخطط والتجهيزات الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة ، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس المفوضية د. عماد السايح ، الأحد، مع المدير العام للمفوضية د. يحيى الجديد، ومديري إداراتها ومكاتبها، وذلك بمقر الإدارة العامة.

وقالت المفوضية في إيجاز صحفي، افتتح الاجتماع رئيس مجلس المفوضية السايح مرحباً بالحاضرين، مؤكداً على أهمية التواصل بين المجلس والإدارة العامة لتقييم مستجدات العمل وبحث المعوقات والتحديات وتذليلها وفق أفضل السبل، مشيراً إلى التسارع في العملية السياسية وما يستوجب من تكثيف في الجهود لتكون المفوضية في كامل استعدادها فور صدور قانون الانتخاب.

وناقش الحاضرون المقترحات الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية في مجال التوعية والتدريب والعمليات وبعض الإجراءات الإدارية، إضافة إلى وضع تصور زمني للمهام والمسؤوليات القادمة الموكلة إلى الإدارات والمكاتب.