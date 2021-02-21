اللجنة العسكرية: الظروف الأمنية مهيأة لعقد جلسة النواب في سرت

أكدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، أن الظروف الأمنية مهيأة لعقد جلسة النواب في سرت، لمنح الثقة للحكومة الجديدة .

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن سرت مستعدة لاستقبال كل النواب لتوحيد المجلس، مشيرة إلى بدء التجهيز لعقد جلسة في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وعقدت السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، أمس الأحد، أول اجتماعاتها الرسمية في طرابلس منذ انتخابها في جنيف قبل أكثر من أسبوعين، لبحث سبل تجاوز الأزمة البرلمانية وإمكانية عقد جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة الجديدة في مدينة سرت.

وجمع اللقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه ، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مع أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وبحث اللقاء سبل لم شمل المجلس وتجاوز الانقسام داخله حول جلسة منح الثقة، والتي يدعو رئيس المجلس عقيلة صالح إلى عقدها في مدينة سرت، لكن عدد آخر من النواب يحجمون عن المشاركة فيها بسبب تخوفات لوجستية وأمنية، وعدم جاهزية المدينة لاستقبال عدد كبير من النواب، وكذلك شروط لتغيير الرئاسة قبل الجلسة .

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