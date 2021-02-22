أوحيدة: جلسة اليوم في سرت ستشهد انتخاب رئيس جديد للمجلس

كشف عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، عن وجود اعتراضات بشأن جلسة النواب المقرر عقدها اليوم الاثنين في مدينة سرت، لمنح الثقة للحكومة الجديدة .

وأوضح أوحيدة، في تصريح صحفي، أن الأعضاء يعترضون على سرت لأسباب لوجستية، ومنها عدم وجود مكان مؤهل فى المدينة لعقد الجلسة وتأمينها، فضلا عن عدم وجود مكان لإقامة النواب.

وتوقع أوحيدة أن تحصل الجلسة على النصاب القانوني ويحضر فيها النائب الثاني لرئيس المجلس، وسيتم فيها انتخاب رئيس جديد من منطقة الجنوب، مشيرا إلى وجود صراع حول هذا المنصب بين نواب المنطقة.

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