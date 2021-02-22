نقابة المعلمين: هناك معلومات بوجود إصابات كورونا بين الطلبة

كشف نائب رئيس نقابة المعلمين طرابلس أشرف أبوراوي، أن هناك معلومات واردة بوجود إصابات في بعض المدارس، مشيرا إلى أن المدارس تتكتم على هذه المعلومات .

وقال أبوراوي، في تصريح صحفي، إن استعداد وزارة التعليم للعودة الآمنة للدراسة لا يتجاوز نسبة الـ30 %، موضحا أن النقابة مع عودة الدراسة في حالة توفر كافة الشروط الوقائية.

وأشار إلى أن عدم توفر المسحات يصعب الكشف عن الإصابات بفيروس كورونا بين الطلاب، مضيفاأن الوزارة تكفلت بإعفاء المعلمين من تجاوزت أعمارهم الـ60 عاما، ولكن لم يتم إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة.

يشار إلى أن وزارة التعليم أعلنت، في الـ13 من فبراير الحالي، عودة الدراسة في 2145 مؤسسة تعليمية، بعد حصولها على إذن من قبل فريق جهوزية المؤسسات التعليمية، ومتابعة الإجراءات الاحترازية بالوزارة.

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