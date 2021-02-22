بعد مسرحية باشاغا .. هل تشتعل «حرب المليشيات» في طرابلس ؟

بعد أن ادعى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا النجاة من محاولة اغتيال أثناء عودته إلى مقر اقامته بجنزور، وفقا لبيان وزارة الداخلية .

فيما أثارت الحادثة حفيظة مليشيات مدينة الزاوية، والتي احتشدت في غرب طرابلس استعداداً لمواجهات مسلحة، قد تنشب خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة بعد مقتل أحد عناصر قوة حماية الزاوية وهو رضوان الهنقاري من مدينة الزاوية، والذي كان يقود سيارة تحمل شعار مايسمى بـ” جهاز دعم الإستقرار ” المستحدث مؤخرًا من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج.

واعتبرت قوة حماية الزاوية أن الحادث مسرحية من تأليف وإخراج وزارة الداخلية، مؤكدة أن باشاغا لن يفلت من عقاب الله، بعد مقتل الهنقاري، مشيرة إلى وجود أنباء عن تصفية الاثنين الآخرين بعد القبض عليهم .

وفي وقت سابق، أفادت مصادر، بأنه تم إغلاق الطريق السريع من جهة، وتعطله من الجهة الأخرى، عقب حدوث إطلاق نار كثيف من أسلحة خفيفة ومتوسطة قرب “جزيرة دوران غوط الشعال والطريق الدائري الثالث، فيما تجدد سماع أصوات إطلاق نار وسط طرابلس، بالتزامن مع دخول مجموعات مسلحة إلى ميدان الشهداء .

وفي غضون ذلك، اتخذ وزير الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدسن النمروش عدة اجراءات لتأمين طرابلس ومنع حدوث أي تبعات أخرى تؤثر سلبا، وقام بتكليف قوة من منطقة ما تسمى بطرابلس العسكرية لفرض الأمن ومنع أي تجاوزات أمنية ، وهو مايثير الشكوك حول وقوع حرب بين المليشيات فى طرابلس .

ومن جانبه اعتبر ما يسمى جهاز دعم الاستقرار، أن الحادث مجرد ادعاءات باطلة وبهرجة إعلامية، وقدم الجهاز رواية مغايرة تماماً لبيان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بشأن محاولة اغتيال الوزير المفوض فتحي باشاغا .

وأكد الجهاز في بيانه،أن موظفيه تعرضوا لحادثة إطلاق نار بالطريق الساحلي جنزور أثناء عودتهم من أعمالهم المكلفين بها، حيث تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز مع مرور رتل تابع لوزير الداخلية، وفوراً تمت الرماية من حراسات الوزير على السيارة المصفحة التابعة للجهاز بدون وجه حق ما أدى إلى مقتل أحد منتسبي الجهاز من مدينة الزاوية وإصابة آخر.

وأوضح الجهاز، أن ما حدث هو سوء تنسيق وسوء تصرف من حراسات وزير الداخلية، نافياً أي محاولة لاغتيال باشاغا .

وشدد الجهاز على أنه سيتم ملاحقة المتورطين في إطلاق النار على موظفيه بالقانون ووفقاً للتشريعات النافذة المنظمة لعمل المؤسسات في الدولة، بعيداً عن الادعاءات الباطلة والبهرجة الإعلامية التي لا تخدم العلاقة بين الأجهزة الأمنية في الدولة.

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