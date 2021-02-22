بلدية زوارة: اتفقنا مع “الدبيبة” على ضرورة مشاركة الجميع دون إقصاء لأحد

قالت بلدية زوارة، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، استقبل بمقره بالعاصمة طرابلس الأحد، وفد من بلدية زوارة الكبرى برئاسة عميد البلدية الدكتور أدريس الطويني .

وأضافت البلدية في إيجاز صحفي، قام الوفد بتهنئته بتوليه رئاسة الحكومة والتوفيق في مهمته وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حيث أتسم اللقاء بالإيجابية وتقارب الرؤى وأهمية العمل على استقرار البلاد وترسيخ حالة السلم وبسط الأمن وتوحيد مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية ومؤسسات الدولة السيادية .

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية مشاركة الجميع دون إقصاء والتواصل والتعاون المستمر بين الجميع للمضي بليبيا إلى مرحلة الاستقرار والتنمية المستدامة .