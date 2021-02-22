نائب عن صبراتة: جلسة النواب في سرت «غير آمنة»

رجح عضو مجلس النواب عن صبراتة فرج عبد الملك، أن يتم عقد جلسة مجلس النواب في صبراتة بنصاب مكتمل يوم الثلاثاء المقبل .

وأوضح عبد الملك، في تصريح صحفي، أن جلسة النواب في سرت مازالت غير واضحة، مضيفا أن سرت غير آمنة بالشكل المطلوب لانعقاد الجلسة في ظل صعوبة حضور عدد من النواب .

وأكد أنهم على تواصل مع النائبين الأول والثاني للحضور ومن المتوقع أن يصلا إلى طرابلس اليوم . وأوضح عضو مجلس النواب عن صبراتة أن بنود جدول الأعمال هي تغيير الرئاسة وتعديل اللائحة الداخلية، مشيرا إلى أن مخرجات اجتماعات الغردقة قد تكون ضمن البنود.

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