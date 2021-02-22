أبوسبيحة: ماحدث في طرابلس استعراض عضلات

تساءل رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الجنوبية علي مصباح أبوسبيحة، هل ماحدث في طرابلس مجرد استعراض عضلات واثبات وجود لحجز مكان فى هذه المرحلة الانتقالية، أم بداية لمرحلة جديدة من الصراع المسلح؟ . في إشارة إلى واقعة اشتباك رتل باشاغا مع منتسبي جهاز دعم الاستقرار .

وقال أبو سبيحة، في تدوينة له عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، إن الشعب الذي وصفه بالمسكين مل من هذه الحروب وضاق بها ذرعا واستنفذت موارده وضاع شبابه بين قتيل وجريح ومفقود.

وأضاف أن المجرمين لايبالون إلا بالمناصب والكراسي وما اكتسبوه من أموال .

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