تقرير الطب الشرعي يكذب بيان داخلية الوفاق ويؤكد: “الهنقاري” مات بسبب حادث مرور

أظهر تقرير الطب الشرعي بطرابلس، أن سبب وفاة رمضان الهنقاري نتيجة كسور ونزيف داخلي بسبب حادث مرور، مؤكدا خلو جثمانه من أي أعيرة نارية أو شظايا .

ويأتي تقرير الطب الشرعي على عكس بيان وزير الداخلية فتحي باشاغا الذي قال أنه قُتل في اشتباك أثناء محاولة اغتياله .

أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة بيانا، بشأن ما روجت له بمحاولة اغتيال فتحي باشاغا.

وقالت الوزارة في بيانها، إنه عند الساعة الثالثة بعد الظهر تعرض وزير الداخلية بحكومة الوفاق ( فتحي باشاغا ) لمحاولة اغتيال أثناء رجوعه إلى مقر إقامته بجنزور، حيث قامت سيارة مسلحة نوع تويوتا 27 مصفحة بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستعمال أسلحة رشاشة.

وتابعت الوزارة، قامت العناصر الأمنية المكلفة بحراسة وزير الداخلية بالتعامل مع السيارة المذكورة و القبض على المجموعة المسلحة بعد الاشتباك معها مما أدى إلى تعرض عنصر الحراسات المرافق للوزير لإصابة و القبض على اثنين من المهاجمين ووفاة الثالث أثناء التعامل الأمني معهم.

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