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عميد بلدية طبرق يبحث دمج موظفي الإصحاح البيئي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية -الأحد- في قاعة صندوق الضمان الاجتماعي فرع البطان بموظفي الإصحاح البيئي بحضور رئيس قسم شؤون الموظفين بالبلدية لمناقشة إعادة تنظيم المكتب لدمج الموظفين بالمكتب للبلدية وإدارجهم في الكادر الوظيفي التابع للبلدية .

وناقش “بوالخاطابية” مع الموظفين إنهاء الترقيات المتأخرة وتوفير جهاز تحليل المياه وتكليف أحد موظفي الإصحاح البيئي بإحضار عروض لجهاز التحليل ، كما استعرض المجتمعون إمكانية تأثيث المكتب عن طريق البلدية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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