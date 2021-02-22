فرق الهندسة العسكرية بسبها تبطل مفعول حقيبة مفخخة

أخبار ليبيا24

قال المتحدث باسم مديرية الأمن الوطني بسبها حسين الناعم لوكالة أخبار ليبيا24، إن المديرية تمكنت من ضبط حقيبة مفخخة في محيط فندق إفريقيا بوسط المدينة في السابع عشر من فبراير الجاري.

وأوضح الناعم أن المديرية تلقت بلاغ بخصوص وجود هذه الحقيبة من أحد المواطنين، وفور رصد الحقيبة تحركت وحدات من المديرية لتطويق المكان ومنع مرور المواطنين من عين المكان حفاظا على سلامتهم، ووقع إستدعاء فرق الهندسة العسكرية، التي فككت الحقيبة وأبطلت مفعولها، مبينا أنها قذيفة كانت شديدة الإنفجار، وكان من الممكن أن توقع خسائر كبيرة في حال انفجارها.