فسانيا تعقد حوارية حول أوضاع نازحي مرزق بسبها

أخبار ليبيا24

نظمت صحيفة فسانيا جلسة حوارية حول اوضاع النازحين من مدينة مرزق في سبها، ضمت عددا من نشطاء مرزق وقانونيين ومسئولين في عدة إدارات محلية بالمدينة.

وتطرقت الجلسة لأوضاع النازحين والخدمات التي يحتاجونها وما يواجهونه من مشاكل في التعليم والمرتبات والتسجيل المدني وغيره من الخدمات التي يحتاجها نازحي مرزق في سبها وغيرها، كما تداولت الجلسة أهم الصعوبات التي تواجه النساء من النازحات ودور مؤسسات المجتمع المدني في التخفيف من آثار النزوح على هذه الأُسر.

وقال المستشار القانوني عقيلة المحجوب لأخبار ليبيا24، إن الجلسة اختصت بدراسة الجانب القانوني لنازحي مرزق، من حيث حقهم في توفير الحياة الكريمة، وحقهم في نيل كل الخدمات الأساسية التي يجب أن تتوفر للمواطنين بغض النظر عن وضعهم كمقيمين أو نازحين.