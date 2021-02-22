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عقب حادثة موكب باشاغا.. مجلس الدولة يدعو إلى ضبط النفس

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

دعا المجلس الأعلى للدولة، إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه لمحاسبة المتورطين في حادثة موكب وزير داخلية الوفاق، فتي باشاغا.

وفي بيان له، الأحد، دعا المجلس الجميع إلى ضبط النفس، واتباع الطرق القانونية عبر مؤسسات الدولة لمعالجة هذه الحادثة، وإفساح المجال للجهات المختصة لتقصي الحقائق حول الواقعة بالطرق المشروعة.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بيان لها مساء الأحد، سلامة المفوض بالوزارة فتحي باشاغا وعدم تعرضه لأي أذى وذلك عقب تعرض موكبه لإطلاق النار بمنطقة جنزور غرب طرابلس عند الساعة الثالثة بعد الظهر أثناء عودته إلى مقر إقامته.

وكان قد نفى جهاز دعم الاستقرار تعرض وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا لعملية اغتيال، مشيرا إلى أن ما حدث هو سوء تنسيق وسوء تصرف من حراسات وزير الداخلية، حيث تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز تزامناً مع مرور رتل باشاغا، وفوراً تمت الرماية من حراسات الوزير على السيارة المصفحة التابعة للجهاز بدون وجه حق مما أدى إلى مقتل أحد منتسبي الجهاز العضو “رضوان الهنقاري” من مدينة الزاوية، وإصابة أحد رفاقه .

 

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المجلس الأعلى للدولة داخلية الوفاق فتحي باشاغا

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تعليقات

  • راحت عليكم يامجلس دولة الخرفان لم يعد لكم مكان مع سقوط الصخيرات وتشكيل حكومة وحدة وطنية والمجلس التشريعى الوحيد هو مجلس النواب ياكلاب فهو منتخب اما انتم فخونة وعبيد السلطان العثمانى وشوية صراصير غبية

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  • كذبه نوع من الدعايه الرخيصه لتجييرها لكسب تعاطف البسطاء حادث سير لسياره رتل الارهابي التي هي بالتعبير الشعبي كانت طائره بالله وبلا الله فان لم تستحي فاكذب ما شئت فهذا الارهابي لا يساوي ثمن الاطلاقه التي لو قتل بها لخسرت خزينة الدوله ديناران ثمن الاطلاقه بينما موته ليس فيه خساره للدوله بل ستنفتح لها أبواب الخير فهو لا يساوي ان يكون وزير وحراس فلولا الدعايه التي احاط بها نفسه ممكن نائب عريف في الداخليه التي أغتصب هو منصب وزيرها يكون ذاك النائب عريف أفيد للبلاد وللعباد فكيف تآتمنوا علي حياتكم من كذاب ان جعلتموه وزيرا للداخليه

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