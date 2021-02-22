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معلقا على حادثة موكب باشاغا.. كوبيتش يطالب بضرورة نزع الأسلحة من الميليشيات

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

طالب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، بفتح تحقيق سريع وشفاف في حادثة موكب وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، داعيا إلى ضرورة نزع الأسلحة من الميليشيات .

وقال كوبيش، في تغريده له عبر تويتر،  “إن الحادث الأمني الخطير يجدد التأكيد على أهمية إبقاء جميع الأسلحة في أيدي السلطات الشرعية في البلاد فقط”، مشيرا إلى أن هذه الأعمال المتهورة تشكل تهديدا للاستقرار والأمن، وتهدف إلى عرقلة العملية السياسية وغيرها من الجهود لدعم ليبيا وشعبها .

وكان قد نفى جهاز دعم الاستقرار تعرض وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا لعملية اغتيال، مشيرا إلى أن ما حدث هو سوء تنسيق، حيث تصادف مرور سيارة مصفحة تابعة للجهاز تزامناً مع مرور رتل باشاغا، وفوراً تمت الرماية من حراسات الوزير مما أدى إلى مقتل أحد منتسبي الجهاز العضو “رضوان الهنقاري” من مدينة الزاوية، وإصابة أحد رفاقه.

 

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البعثة الأممية للدعم في ليبيا فتحي باشاغا يان كوبيش

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تعليقات

  • في كل الاحوال يجب نزع سلاح هذه العصابات والميليشيات طوعا او كرها بالتهديد او بالترغيب ….وكذلك كثر الحديث عن صحة محاولة الاغتيال ..؟؟؟ عليه يجب ان يكون التحقيق شفاف ومن ذوي الاختصاص ومن جهة محايدة حتي يعرف الجميع الحقيقة….لكن طرف يؤكد واخر ينفي هذا عبث بعقولنا ….الجميع يطلب نزع سلاح هؤلاء البلطجية وكشف الحقيقة للجميع والا سوف لن تكون هناك مصداقية لنا محليا او دوليا….

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  • كذاب اراد بهذه المسرحيه خلق مبرر لبدايه عملية صيد الافاعي التي يدعي قدرته عليها فصورة الفيديو قد أظهرت ان القصه وما فيها حادث سير ولأن السياسه لعبه قذره ولا يمارس السياسه ألا من هو قدره فائقه علي لعب الادوار القذره أقول الكاميرا كذبت ادعاءه بوجود عملية أغتيال وعدم وجود رصاصات علي جسد الضحيه الهنقاري تدل علي ان الموت كان بسبب حادث سير وليس كما ادعي الكذاب باشاآغا

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