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«أبو سبيحة» متعجبا: هل المتورطين بـ«محاولة اغتيال باشاغا» أغبياء ليهجموا على 50 سيارة مسلحة؟

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أبدى رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، علي مصباح أبو سبيحة، استغرابه من واقعة محاولة الاغتيال التي روّج أن فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق، تعرض لها، متسائلا: “هل المنفذون على هذه الدرجة من الغباء ليهجمون على رتل مكون من 50 سيارة مسلحة؟”.

وقال أبو سبيحة، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الاغتيالات عمليات جبانة ومدانة بكل الشرائع الإلهية والوضعية ضد أيا كان. ومن ضمنها محاولة اغتيال باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق المفوض”.

وأضاف “لكن ما يسترعي الانتباه؛ هل من خطط لهذه العملية ومن نفذها بهذه الدرجة من الغباء. يهجمون على رتل مكون من أكثر من خمسين سيارة مسلحة والمستهدف راكب بسيارة مصفحة. وفى وسط الرتل؟”.

وتابع “إنه أمر محير ولكن الايام كفيلة بإظهار الحقيقة وملابساتها وإظهار ما خفي منها. لك الله ايها المواطن الغلبان الذي تغتال في وضح النهار وترمي في القمامة أو في أحد الشوارع المخصصة لمثلك”.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، قد أصدرت أمس الأحد، بيانا، بشأن ما روجت له بمحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي علي باشاغا.

وقالت الوزارة في بيانها: “إنه يوم الأحد وعند الساعة الثالثة بعد الظهر تعرض وزير الداخلية بحكومة الوفاق ( فتحي علي باشاغا ) لمحاولة اغتيال أثناء رجوعه إلى مقر إقامته بجنزور، حيث قامت سيارة مسلحة نوع تويوتا 27 مصفحة بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستعمال أسلحة رشاشة”.

وتابعت الوزارة، قامت العناصر الأمنية المكلفة بحراسة وزير الداخلية بالتعامل مع السيارة المذكورة و القبض على المجموعة المسلحة بعد الاشتباك معها مما أدى إلى تعرض عنصر الحراسات المرافق للوزير لإصابة و القبض على اثنين من المهاجمين ووفاة الثالث أثناء التعامل الأمني معهم.

ورد جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوفاق بيانا على ما أصدرته وزارة الداخلية حول محاولة اغتيال فتحي باشاغا.

وقال الجهاز في بيان تحصلت ” الساعة24″ على نسخه منه، تعرض موظفي جهاز دعم الاستقرار لحادثة اطلاق نار بالطريق الساحلي جنزور أثناء عودتهم من أعمالهم المكلفين بها، حيث تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز تزامناً مع مرور رتل تابع لوزير الداخلية ، وفوراً تمت الرماية من حراسات الوزير على السيارة المصفحة التابعة للجهاز بدون وجه حق مما أدى إلى  مقتل أحد منتسبي الجهاز العضو “رضوان الهنقاري” من مدينة الزاوية وأصيب أحد رفاقه.

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أبو سبيحة اغتيال باشاغا حكومة الوفاق

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • لا يا حاج هم ليسوا أغبياء ولم يهجموا أنما الاغبياء من ادعوا كذبا بوجود محاوله أغتيال لتلميع صورة مسوخ تافه أسمه باشاآغا قاموا بهذه المسرحيه سيئة الاخراج لمحو صورته الباهته ولاظهاره بصوره أبهي بان باشاآغا خدم في بلاده بس اعداءه واعداء بلاده قد تربصوا به حاولوا قلته هو بائع اطارات لا يفقه في السياسه ولا في الامن هو مغتصب للسلطه مثله مثل السراج ومثله مثل المعتوه المشري ومسكينه ليبيا صار سقط المتاع فيها هم من يتبؤوا مراكز لا تليق بهم فهذا الرجل يجب ان يعود شغله السابق قميستي والسراج لازم يعود بياع ابواب وشبابيك والمشري لابد وان يعود عتال لاكياس الاسمنت مع العمال التشاديين الذين هم شبه محتكرين الاعمال اليدويه كتحميل اكياس الاسمنت او الطوب الاسمنتي

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  • سبح سبح ياعم الحاج فمع باشاغا الذى تربى فى مدرسة الاخوان المفلسين على النفاق فانه يتصور ان الناس اغبياء ليصدقوا اكاذيب ساذجة راينا من قبل سوابق فى الكذب لدرجة الفضيحة فاكرين لما الجزائر كذبت كلام باشاغا من قبل وفامرين لما باشاغا ذهب مع السراج وجويلى بعد ربع ساعة فقط الى منزل تعرض للقصف فى ابوسليم نسبوه للجيش الوطنى الذى كانت نيرانه فى ذلك الوقت لاتصل للمتطقة ووجود هذا الثلاثى فى منطقة تتعرض لقصف معادى غير متطقى وحضورهم يدل على انها من تدبيرهم ولا فاكر ياعم الحاج اكذوبة باشا فى معسكر اللاجئين للهجرة غير شرعية عندما اكدت الامم المتحدة ان شرطة باشاغا هى من اطلقت النار وقتلت اللاجئين بعد ان حاول ان ينسب الحادث للجيش الوطنى ولا فاكر مذبحة مستشفى غريان عندما تم قتل الجرحى من رجال الشرطة وكان باشاغا وزير دفاع السراج !!!

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