اختتام سلسلة تدريبات التعايش السلمي بسبها والقطرون

أخبار ليبيا24
اختتمت منظمة نانا مارن سلسلة تدريبات السلم المجتمعي والتعايش السلمي بسبها، والتي انتظمت برعاية منظمة الهجرة الدولية، واستهدفت شبابا في مدينتي سبها والقطرون.
وحضر حفل الإختتام الذي اقيم في على خشبة مسرح سبها الشعبي اعضاء من المجلس البلدي لبلدية سبها، وعدد من النشطاء المحليين ومدراء عدة إدارات حكومية خدمية بالمدينة.
وقال المدرب في مجال السلم المجتمعي علي السعيدي لوكالة أخبار ليبيا24، إن التدريبات استهدفت مائة شاب موزعين بين مدينتي سبها والقطرون، واهتمت بإكسابهم مهارات في تحليل النزاع ودراسة أسباب الصراعات، وكيفية تحقيق مفهوم التعايش السلمي مع الآخر.
وأوضح السعيدي أن مدينة كسبها شهدت العديد من النزاعات والحروب المكلية بين مكوناتها الاجتماعية بسبب ضعف ثقافة التعايش السلمي وتدني مستوى الوعي، وهو ما سعت هذه السلسلة لمعالجته عبر تدريبات مكثفة أستمرت عدة أشهر، مبينا أن الشباب الذين اجتازوا هذه التدريبات سيساهمون في وضع العديد من المقترحات فيما يخص تعزيز السلم المجتمعي في مدنهم.
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