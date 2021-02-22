«امغيب»: خطاب «الدبيبة» في طبرق أكثر من ممتاز

أكد سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، أن خطاب عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الجديدة خلال استقباله في طبرق، أكثر من ممتاز وحمل إشارات عديدة تدل على أنه يحمل في داخله هموم الوطن.

وقال امغيب في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “للأمانة خطاب رئيس الحكومة المقبلة المهندس عبدالحميد الدبيبة عند استقباله في مدينة طبرق، خطاب نستطيع أن نصفه بأنه اكثر من ممتاز”.

وأضاف “خطاب الدبيبة حمل إشارات كثيرة تدل على أن الرجل يريد أن يعمل ويحمل في داخله هموم وطن عانى الكثير ويجب أن يستقر، وإن كنا نعتقد أن ما وعد به لا يمكن تحقيقه بالكامل في عمر الحكومة المعلن”.

وتابع “على كل حال على رئيس الحكومة، أن يدعم خطابه في طبرق بأفعال على الأرض أولها المساواة في توزيع الوزارات بين الأقاليم الثلاثة لأن ما سرب من تقسيم لم يكذبه الدبيبة في تصريح صحفي أو بيان رسمي يعتبر قسمة ضيزى”.