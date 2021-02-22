الإعلان عن اللجنة التسييرية لرابطة الصحفيين بسبها

أخبار ليبيا24

أعلن عدد من الصحفيين والإعلاميين بمدينة سبها عن تأسيس لجنة تسييرية مؤقتة لرابطة الصحفيين والإعلاميين بالمدينة، وترأس هذه اللجنة بحسب البيان الصحفي رمضان كرنفودة.

وأكد البيان أن الرابطة جسم مستقل ويسعى لتعزيز ومساندة العمل الصحفي في المدينة، ومساندة العاملين في القطاع ممن قد يتعرضون لانتهاكات أو تجاوزات تعرقل آداء عملهم او توقفه، كما حث البيان السلطات المحلية على بذل كل جهودها من أجل حماية أمن وسلامة كل الممارسين للمهنة في المدينة.

وقال أحد المشاركين في البيان الصحفي عبدالمنعم الجهيمي لأخبار ليبيا24، إن هذه الرابطة لاتمثل سوى الإعلاميين والصحفيين الموقعين على البيان من مدينة سبها، ويستطيع أي صحفي الإنضمام للرابطة بعد أن تنطبق عليه المعايير التي وضعت للإنتساب.