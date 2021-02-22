تفعيل خدمة «4G» في مرادة

أعلنت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية التابعة للشركة القابضة للاتصالات تفعيل خدمة «4G» إلى منطقة مرادة.

جاء ذلك في بيان الشركة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وفي منتصف فبراير الجاري، أعلنت الشركة وصول خدمات الجيل الرابع إلى غدوة، كما كشفت عن تفعيل خدمة خدمة الإنترنت «4G LTT» في بلدية نسمة يناير الماضي.

وفي نوفمبر الماضي، كشف مدير مكتب اتصالات الواحات، فرج علي عثمان، أن شركة ليبيا للاتصالات انتهت من تركيب المعدات الخاصة بخدمة الجيل الرابع «G4» بمدن أوجلة وجالو وإجخرة.

كما فعلت شركة «المدار الجديد» للهاتف المحمول، في أكتوبر الماضي، الخدمة نفسها في مدينة بني وليد.

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