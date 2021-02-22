إنقاذ 197 مهاجرا وانتشال جثتين قبالة السواحل الليبية

أعلن الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة إنقاذ حرس السواحل 197 مهاجرا غير شرعيين.

وأفاد بوجود جثتين لمهاجرين آخرين مع المجموعة، التي أنزلت في قاعدة طرابلس البحرية.

وأشار المتحدث في بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أنه تم تقدم المساعدات للمهاجرين، ثم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

وأوضح البيان، أن مركز شرطة سوق الجمعة اتخذ الإجراءات القانونية حيال الجثتين.

ولفت البيان إلى أن توزع المهاجرون بواقع 182 رجلا، و6 نساء، و9 أطفال، وحمل 114 منهم الجنسية السودانية، و56 من مالي، و15 تشاديا، و5 من غينيا كوناكري، و4 من توغو، واثنان من ساحل العاجل، ومهاجر واحد من غامبيا.

وجعلت الفوضى من ليبيا نقطة انطلاق مفضلة لآلاف المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا منذ أحداث 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

يشار إلى أن مفوضية اللاجئين قد أكدت أنه لا يكاد يمر يوم دون غرق أو اعتراض أو إنقاذ قوارب للهجرة غير الشرعية قبالة الشواطئ الليبية، مضيفة أنه منذ بداية العام فُقد 159 مهاجرا حياتهم في البحر الأبيض المتوسط، وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة.

ويتعرض المهاجرون غير الشرعيين في مناطق غرب ليبيا للتنكيل والخطف والقتل والاستعباد من المليشيات والتي تعتبرهم مصدر دخل رئيسيا لتمويل أنشطتها الإرهابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24