جماعة الاخوان: محاولة اغتيال باشاآغا محاولة لزعزعة الأمن ونشر الفوضى

ليبيا- أصدر حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان بيانه ذا الرقم 3 لعام 2021، وفيه إدانة لما وصفه بـ”محاولة اغتيال” (واقعة موكب باشاآغا) وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا حسب زعمه.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، استنكر فيه الحزب بأشد العبارات ما وصفه بـ”المحاولة الإجرامية الفاشلة لاغتيال باشاآغا”، عبر استهداف موكبه الأحد بوابل من الرصاص من قبل من وصفهم بـ” المسلحين ” (جهاز دعم الاستقرار التابع للرئاسي) أثناء مروره بمنطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس وهو ما فندته المقاطع المنتشرة للحادثة.

وإدعى الحزب أن هذه “العملية” محاولة لزعزعة الأمن ونشر الفوضى ومحاربة مساعي بناء مؤسسات الدولة، في مرحلة حساسة تبذل فيها جهود كبيرة باتجاه التوافق وتحقيق الاستقرار، داعيًا مكتب النائب العام والمعنيين للتعجيل بإجراء التحقيقات اللازمة لمحاسبة المتورطين في الهجوم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية