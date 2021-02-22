«المريمي»: لا مبرّرَ للغياب عن جلسة «النواب» في سرت لأنها تتوسط ليبيا

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن الميزانية الموحّدة ستُحال إلى مجلس النواب في أقرب وقت، بعد التفاهم على اعتمادها خلال اجتماع المجلس برئيس المجلس الرئاسي المكلف أحمد معيتيق ووزيري المالية بحكومتي الوفاق والمؤقتة.

أضاف “المريمي” في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” – أن توحيد الميزانية هو الخطوة الأولى نحو توحيد المؤسسات الليبية والقضاء على الانقسام للوصول إلى الانتخابات بأرضية صلبة، وأن الجلسة الرسمية التي ستدعو إليها رئاسة المجلس في سرت ستُعقَد قريبا بالتنسيق مع لجنة 5+ 5 العسكرية.

وتابع “المريمي”: “بدأت الترتيبات لعقد الجلسة وأرسل المجلس لجنة إلى سرت للتجهيز لها، ولا مبرّرَ للغياب عن جلسة سرت لأنها تتوسط ليبيا، وسيحضرها عدد كبير جدا من الأعضاء، وما يهمّنا الآن هو توحيد مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة الموحدة وتنفيذ بقية الاستحقاقات، كما أن حال البلاد لم يعُد يحتمل مزيدا من الصراع، ويجب أن نفكر في مصلحة ليبيا أولًا”.