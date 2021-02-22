السايح: لا بد من بذل مفوضية الانتخابات جهودًا كبيرة لقرب صدور قانون الانتخاب

ليبيا – دعا رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح إلى تكثيف الجهود استعدادًا لصدور قانون الانتخاب.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المفوضية، جاءت دعوة السايح خلال اجتماع عقده مع المدير العام للمفوضية يحيى الجديد ومديري إداراتها ومكاتبها، لمتابعة مستجدات العمل والخطط والتجهيزات الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة .

وشدد السايح على أهمية التواصل بين المجلس والإدارة العامة، لتقييم مستجدات العمل وبحث المعوقات والتحديات وتذليلها وفق أفضل السبل، منوهًا إلى التسارع في العملية السياسية وما يستوجب من تكثيف في الجهود لتكون المفوضية في كامل استعدادها فور صدور قانون الانتخاب.

وبحسب البيان بحث الحاضرون المقترحات الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية في مجال التوعية والتدريب والعمليات وبعض الإجراءات الإدارية، إضافة إلى وضع تصور زمني للمهام والمسؤوليات القادمة الموكلة إلى الإدارات والمكاتب.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية