الوطني للأرصاد: الطقس غائم على المنطقة الغربية ويميل للاعتدال على باقي المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤثر على أغلب مناطق غرب ليبيا بينما يميل الطقس للاعتدال النسبي على باقي المناطق.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن يكون الطقس في مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة والجبل الغربي قليل الغيوم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17- 23) مْ.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب سيكون بها الطقس غائم جزئيا إلى كليا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم، خاصة على الساحل الممتد من درنة حتى طبرق والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15-21) مْ.

ولفت المركز إلى أن مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده سيكون بها الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21- 26) مْ.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير سيكون الطقس مشمس والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20- 22) مْ.

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