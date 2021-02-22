المنفي يعقد اجتماعا مع اللافي والكوني

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي المختار من الملتقى السياسي محمد المنفي مع نائبيه عبدالله اللافي و موسى الكوني.

وقال المكتب الإعلامي للمنفي إن الاجتماع «تناول آخر المستجدات».

وأمس الأحد، اجتمع المنفي ونائباه مع رئيس الحكومة المختارة من الملتقى عبدالحميد دبيبة، لمناقشة آلية عمل اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بحضور مسؤولي اللجنة.

وناقش المنفي مع الصعوبات التي تواجه اللجنة، وطرق حلها، واستعدادات مراكز العزل والإيواء واحتياجاتها اللازمة لمواجهة الفيروس، مشددا على «دعم عمل اللجنة وتوفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا في البلاد بأسرع وقت ممكن».

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