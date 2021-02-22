«صنع الله» يجتمع بالسفير التركي قبل مغادرته ليبيا

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بالمقر الرئيسي للمؤسسة بالعاصمة طرابلس، السفير التركي لدى ليبيا سرهات أكسين والوفد المرافق له.

وقال بيان صادر عن مؤسسة النفط: “قام أكسين بهذه الزيارة بعد ظهر يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لدى ليبيا”.

وكان صنع الله، يوم أمس الأحد، قد عقد اجتماعا مع وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، بمقر المؤسسة في طرابلس، وتناول في هذا الاجتماع تعزيز التعاون وأهمية التواصل الدوري والمستمر بين الإدارات المختصة وتناول النقاش الاعتداءات المتزايدة على خطوط الغاز الطبيعي من بناء وتجريف مما يشكل خطورة بالغة على سلامة القاطنين وسلامة خطوط الغاز.

وبحسب إيجاز صحفي للمؤسسة، ذلك بهدف الحيلولة دون توقف المرافق الحيوية والمصانع الاستراتيجية والتي تعتمد على تزويدات الغاز الطبيعي، وفي هذا الخصوص أكد الوزير على أن هذا الأمر سيلقى عناية فائقة من وزارة الداخلية لما له من دور في الحفاظ على الأمن، فيما ثمن الوزير على الدور الحيادي والهام الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط كما أثنى رئيس مجلس الإدارة على جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن مشيدا بالدور الرائد الذي تقوم به وزارة الداخلية.